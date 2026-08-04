योग, भक्ति और सदाचार से ही मिलता है जीवन का वास्तविक आनंद : जीयर स्वामी

स्वामी जी के प्रवचन का सार

परसिया चातुर्मास महोत्सव में श्रद्धालुओं को बताया आत्मसंयम, सेवा और ईश्वर भक्ति का महत्व राजा परीक्षित-शुकदेव संवाद का उल्लेख कर कहा, परमात्मा की अनन्य भक्ति से पूर्ण होती हैं सभी कामनाएं भभुआ, नगर संवाददाता। जिला मुख्यालय के सटे परसिया चातुर्मास महोत्सव में प्रवचन करते हुए पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख-सुविधाएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सदाचार और परमात्मा की भक्ति के माध्यम से आत्मकल्याण करना है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने मन, वाणी, विचार, इंद्रियों और आचरण को संयमित कर भगवान के स्वरूप में मन को स्थिर कर देता है, तभी उसे वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। स्वामी जी महाराज ने श्रीमद्भागवत के राजा परीक्षित और शुकदेव जी के संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उन्होंने मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की सरल व्याख्या करते हुए बताया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान के नाम का निरंतर स्मरण और प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करना ही सच्चा योग है। उन्होंने अष्टांग योग के प्रथम अंग 'यम' की चर्चा करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचर्य और अपरिग्रह को आदर्श जीवन का आधार बताया। स्वामी जी ने कहा कि ब्रम्हचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं, बल्कि सदाचार, वेद और परमात्मा के प्रति श्रद्धा, एकनिष्ठ पारिवारिक जीवन तथा समाज की प्रत्येक महिला के प्रति माता, बहन और पुत्री का सम्मानजनक भाव रखना भी ब्रम्हचर्य है। उन्होंने कहा कि संतोष, क्षमा, अनुशासन और सेवा की भावना व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। प्रवचन के दौरान उन्होंने माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही मातृ-पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से बंधा होता है। इन ऋणों से उऋण होने का मार्ग सेवा, संस्कार और वैदिक परंपराओं का पालन है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से भक्ति करें। स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध श्लोक 'अकाम: सर्वकामो वाङ्घ' का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे मनुष्य किसी भी इच्छा से प्रेरित हो, यदि वह परम पुरुष भगवान नारायण की अनन्य भक्ति करता है तो उसे आध्यात्मिक शांति के साथ जीवन की सभी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। उन्होंने कहा कि भक्ति, योग, सेवा और सदाचार ही मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाते हैं। फोटो : 3 अगस्त भभुआ-05 कैप्शन : परसिया चातुर्मास महोत्सव में श्रद्धालुओं को योग, भक्ति और सदाचार का संदेश देते पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज。