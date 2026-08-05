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हर कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति : जीयर स्वामी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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हर कर्म को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति : जीयर स्वामी

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भक्ति का वास्तविक स्वरूप

परसियां चातुर्मास महा महोत्सव में भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के अवतारों का किया सरल विवेचन नारी सम्मान, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और निष्काम कर्म को बताया सनातन धर्म का मूल संदेश भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां स्थित चातुर्मास महा महोत्सव में बुधवार को श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति के वास्तविक स्वरूप, सनातन धर्म की जीवन-दृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति तथा भगवान के विभिन्न अवतारों का सरल एवं प्रेरक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करना ही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य यह मानकर कार्य करता है कि वह जो कुछ कर रहा है, वह भगवान की प्रेरणा और उनके लिए कर रहा है, तब उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ-साथ समस्त सृष्टि में उसी परमात्मा का अनुभव करना ही श्रेष्ठ भक्ति का आधार है। स्वामी जी ने कहा कि यज्ञ, कथा, महोत्सव और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजन मनुष्य के भीतर श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत करते हैं, जो आगे चलकर स्थायी भक्ति का रूप धारण करता है। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम का स्मरण, संतों का संग, कथा-श्रवण और धर्म के प्रति जिज्ञासा ही ज्ञान और भक्ति की पहली सीढ़ी हैं। बिना जिज्ञासा के ज्ञान तथा बिना ज्ञान के सच्ची भक्ति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संसार में अनेक लोगों ने प्रेम, सेवा, दु:ख और नाम-स्मरण के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की है। प्रवचन के दौरान श्रीमद्भागवत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताया गया कि प्रारंभ में केवल भगवान श्रीनारायण ही विद्यमान थे। उनकी इच्छा से जल, पंचमहाभूतों तथा चौबीस तत्वों की रचना हुई और उनमें चेतना का संचार होने पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसके बाद ब्रम्हाजी को सृष्टि विस्तार का दायित्व सौंपा गया। कर्दम ऋषि, देवहूति और भगवान कपिलदेव के प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने नारी को परिवार, समाज और संस्कृति की आधारशिला बताया तथा नारी सम्मान को सनातन धर्म का मूल संस्कार बताया। स्वामी जी ने कहा कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश मनुष्य को निरंतर जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए यज्ञ, दान, सेवा और कृतज्ञता के माध्यम से प्रकृति एवं देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने बताया कि भगवान वह हैं जिनमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जैसे छह दिव्य गुण पूर्ण रूप से विद्यमान हों। प्रवचन में भगवान के प्रमुख अवतारों का भी उल्लेख किया गया। वाराह अवतार द्वारा पृथ्वी के उद्धार, श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम तथा श्रीकृष्ण को करुणा और प्रेम का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा रहा है। अंत में उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे अपने मन, वचन, कर्म और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करें। यही निष्काम भक्ति जीवन को सफल, शांत और परमात्मा के निकट ले जाने वाला सनातन मार्ग है। फोटो : 5 अगस्त भभुआ-02 कैप्शन : सदर प्रखंड के परासिया स्थित चातुर्मास महा महोत्सव के दौरान बुधवार को श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुनते श्रद्धालुगण।

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सामान्य प्रश्न

जीयर स्वामी ने भक्ति के वास्तविक स्वरूप को कैसे परिभाषित किया?
जीयर स्वामी ने कहा कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करना ही सच्ची भक्ति है।
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