Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो सौ ट्रकों को गायब करने वाला मास्टरमाइंड नागेंद्र जेल से रिहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में 200 से अधिक ट्रकों को लीज पर लेकर गायब करने वाले नागेंद्र सिन्हा को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया है। नागेंद्र पर ट्रक चोरी के 23 मामले दर्ज हैं। गैंग ने ट्रक मालिकों को लूटने के लिए फर्जी कागजात बनाकर गाड़ियां बेच दी।

दो सौ ट्रकों को गायब करने वाला मास्टरमाइंड नागेंद्र जेल से रिहा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। कोरोना काल में 200 से अधिक ट्रकों को लीज पर लेकर गायब करने वाले पटना के शातिर नागेंद्र सिन्हा को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। नागेंद्र पर ट्रक चोरी के 23 अलग-अलग कांड दर्ज हैं। उसे सभी मामलों में जमानत मिल गई है।

गैंग का खुलासा

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गैंग ट्रांसपोर्टरों के जरिए ट्रक मालिकों से संपर्क साधता था। लीज एग्रीमेंट पर गाड़ियां किराये पर ली जाती थीं। शुरुआत के एक-दो महीने तक समय पर भाड़ा दिया जाता था, ताकि मालिकों का भरोसा जीत लिया जाए। इसके बाद भाड़ा देना बंद कर दिया जाता और फिर कहा जाता कि गाड़ी चोरी हो गई। असल में गैंग गाड़ी के फर्जी कागजात बनाकर उसे छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में ऊंचे दाम पर बेच देता था। इस तरह 200 ट्रक गायब कर दिए गए। कोरोना काल में जब गाड़ियां खड़ी थीं और बैंक की किस्तें देनी थीं, तब नागेंद्र और उसके साथी सत्येंद्र का ऑफर ट्रक मालिकों को संजीवनी जैसा लगा, लेकिन लीज पर देने के बाद जब ट्रक ही गायब हो गए तो कई मालिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

राज्यों में जुर्म

इस गैंग ने बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ट्रक मालिकों को चूना लगाया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब एक गैरेज से 20 ट्रकों को जब्त किया, तब पता चला कि लीज पर लेने वाला गिरोह ही ट्रकों को गायब कर रहा था। पुलिस के अनुसार इस गैंग में मास्टरमाइंड पटना के नागेंद्र सिंह के अलावा मुजफ्फरपुर के भगवानपुर यादव नगर का सत्येंद्र सिंह, शिशिर कुमार और विपुल कुमार भी शामिल हैं। तीनों को भी अलग-अलग मामलों में जमानत मिल चुकी है।

मुजफ्फरपुर में केस

इस गिरोह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सदर थाने में ही 60 ट्रकों की चोरी के केस दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि बरामदगी नहीं होने के कारण केस कमजोर पड़ रहा है और आरोपित आसानी से जमानत ले ले रहे हैं। दर्जनों ट्रक मालिकों का आरोप है कि उन्होंने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी थीं, लेकिन अब न गाड़ी मिली न भाड़ा। कई की ईएमआई भी बकाया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नागेंद्र सिन्हा पर कितने मामले दर्ज हैं?
नागेंद्र सिन्हा पर ट्रक चोरी के 23 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Bihar Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।