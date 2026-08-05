दो सौ ट्रकों को गायब करने वाला मास्टरमाइंड नागेंद्र जेल से रिहा

मुजफ्फरपुर में 200 से अधिक ट्रकों को लीज पर लेकर गायब करने वाले नागेंद्र सिन्हा को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया है। नागेंद्र पर ट्रक चोरी के 23 मामले दर्ज हैं। गैंग ने ट्रक मालिकों को लूटने के लिए फर्जी कागजात बनाकर गाड़ियां बेच दी।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। कोरोना काल में 200 से अधिक ट्रकों को लीज पर लेकर गायब करने वाले पटना के शातिर नागेंद्र सिन्हा को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। नागेंद्र पर ट्रक चोरी के 23 अलग-अलग कांड दर्ज हैं। उसे सभी मामलों में जमानत मिल गई है।

गैंग का खुलासा पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गैंग ट्रांसपोर्टरों के जरिए ट्रक मालिकों से संपर्क साधता था। लीज एग्रीमेंट पर गाड़ियां किराये पर ली जाती थीं। शुरुआत के एक-दो महीने तक समय पर भाड़ा दिया जाता था, ताकि मालिकों का भरोसा जीत लिया जाए। इसके बाद भाड़ा देना बंद कर दिया जाता और फिर कहा जाता कि गाड़ी चोरी हो गई। असल में गैंग गाड़ी के फर्जी कागजात बनाकर उसे छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में ऊंचे दाम पर बेच देता था। इस तरह 200 ट्रक गायब कर दिए गए। कोरोना काल में जब गाड़ियां खड़ी थीं और बैंक की किस्तें देनी थीं, तब नागेंद्र और उसके साथी सत्येंद्र का ऑफर ट्रक मालिकों को संजीवनी जैसा लगा, लेकिन लीज पर देने के बाद जब ट्रक ही गायब हो गए तो कई मालिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

राज्यों में जुर्म इस गैंग ने बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ट्रक मालिकों को चूना लगाया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब एक गैरेज से 20 ट्रकों को जब्त किया, तब पता चला कि लीज पर लेने वाला गिरोह ही ट्रकों को गायब कर रहा था। पुलिस के अनुसार इस गैंग में मास्टरमाइंड पटना के नागेंद्र सिंह के अलावा मुजफ्फरपुर के भगवानपुर यादव नगर का सत्येंद्र सिंह, शिशिर कुमार और विपुल कुमार भी शामिल हैं। तीनों को भी अलग-अलग मामलों में जमानत मिल चुकी है।

मुजफ्फरपुर में केस इस गिरोह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सदर थाने में ही 60 ट्रकों की चोरी के केस दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि बरामदगी नहीं होने के कारण केस कमजोर पड़ रहा है और आरोपित आसानी से जमानत ले ले रहे हैं। दर्जनों ट्रक मालिकों का आरोप है कि उन्होंने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी थीं, लेकिन अब न गाड़ी मिली न भाड़ा। कई की ईएमआई भी बकाया है।