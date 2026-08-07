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फोरलेन पर चढ़ते समय कपड़ा लदा ट्रक पलटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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एनएच-28 पर हादसे से कुछ देर प्रभावित रहा यातायातएनएच-28 पर हादसे से कुछ देर प्रभावित रहा यातायात मोतीराम अड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। गोरखपुर से कपड़ा ले

फोरलेन पर चढ़ते समय कपड़ा लदा ट्रक पलटा

मोतीराम अड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। गोरखपुर से कपड़ा लेकर कोलकाता जा रहा एक ट्रक गुरुवार देर रात रामनगर करजहां के पास एनएच-28 फोरलेन पर चढ़ते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चालक अमित कुमार माझी कपड़ा लादकर कोलकाता जा रहे थे। रामनगर करजहां से फोरलेन पर चढ़ते समय ट्रक का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारु कराया। दुर्घटना में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक को गंभीर चोट नहीं आई।

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