अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा ट्रक
कोखराज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते चालक और खलासी फंस गए। ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर उनकी मदद की। पुलिस ने घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा और दुर्घटना की जांच शुरू की। हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम भी लगा।
कोखराज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के समीप पेट्रोल पंप के सामने राजस्थान से बनारस ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे केबिन में चालक व खलासी फंस गए। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक का शीशा तोड़कर चालक और खलासी को बाहर निकाला। सूचना पर कोखराज पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल चालक और खलासी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा, जिसे पुलिस ने खुलवाया।
समय रहते ग्रामीणों के सहयोग से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। NH-19 पर सफर करने वाले वाहन चालकों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
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