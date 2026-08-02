भूटान में संदिग्ध हालात में ट्रक चालक की मौत
महराजगंज के धरमौली निवासी ट्रक चालक शैलेश चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में भूटान में मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी पूजा और चार वर्षीय पुत्री का जिक्र किया गया है। शव को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है और पिता वीर चौधरी शव लेने के लिए भूटान रवाना हुए हैं।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के धरमौली निवासी ट्रक चालक शैलेश चौधरी (33) की भूटान में ट्रक लेकर गया था। वहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार, शैलेश ट्रक लेकर भूटान गया था। वहीं उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भूटान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी पूजा और चार वर्षीय पुत्री है। शव भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। पिता वीर चौधरी शव लाने के लिए भूटान रवाना हो गए हैं।
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