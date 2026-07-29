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ट्रक खलासी की अचानक बिगड़ी तबीयत मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के रामदयालुनगर में एक ट्रक के खलासी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रक रक्सौल से आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से खलासी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रक खलासी की अचानक बिगड़ी तबीयत मौत

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालुनगर में बुधवार सुबह चलते ट्रक में उसके खलासी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे उसकी मौत हो गई। ट्रक रक्सौल से माल लादकर आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा था।ट्रक जैसे ही रामदयालुनगर इलाके में पहुंचा, उसके खलासी की तबीयत खराब होने लगी। इस पर चालक ने ट्रक रोका और स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में उसे एसकेएमसीएच पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि खलासी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है।

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पुलिस उसके परिजनों से संपर्क साधने में जुटी है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।

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