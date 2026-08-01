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ओडीसा सड़क हादसे में लालगंज के ट्रक चालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव निवासी ट्रक चालक की ओडीसा सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही चालक के परिवार

ओडीसा सड़क हादसे में लालगंज के ट्रक चालक की मौत

लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव निवासी ट्रक चालक की ओडीसा सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही चालक के परिवार में कोहराम मच गया।लहंगपुर चौकी क्षेत्र के बामी गांव निवासी 52 वर्षीय राजकुमार सरोज ट्रक चालक थे। वह ओडीसा के रायगढ़ा में ट्रक चलाते थे। शुक्रवार की रात वह रायगढ़ा जिले के टिकरी एल्यूमीनियम फैक्ट्री से सामान लादकर निकले। जैसे ही कुछ दूर आगे पहुंचे। तभी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ में टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया।कंपनी

के मैनेजर स्वागत शाहू ने मृत चालक के घरवालों को घटना की सूचना दी। मौत की खबर लगते ही परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। घर से काफी दूर होने के बाद परिवार के लोग वहां नहीं पहुंच पाए। मृत राजकुमार को दो पुत्र व एक पुत्री हैं। एक मुंबई दूसरा पुत्र पुणे में रहकर मजदूरी करता है।

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