फोरलेन पर खड़े ट्रक में मिली चालक की लाश

पुलिस की कार्रवाई

सोमवार को करीब तीन बजे ट्रक मालिक ने कसया पुलिस को फोन कर सूचना दिया कि उनका ट्रक काफी देर से एक ही स्थान पर खड़ा है और चालक फोन नहीं उठा रहा है। जीपीएस के माध्यम से ट्रक का लोकेशन लगातार एक ही जगह पर मिलने के बाद मालिक को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक के अंदर चालक मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान 50 वर्षीय प्रमोद निवासी हाथरस के रूप में हुई है। ट्रक राजस्थान से माल लेकर गुवाहाटी जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के मल्लूडीह पहुंचने के बाद चालक ने फोरलेन के किनारे ट्रक खड़ा किया था, जिसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। कसया पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है। मौके पर कसया पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने पहुंच कर जांच की। पुलिस को मौके से सल्फास की रैपर व शीशी का गिलास मिला। इस संबंध में थानाध्यक्ष इत्यानंद पाण्डेय ने बताया कि ट्रक चालक ने आत्महत्या का किया है। ट्रक के सामने लगे सीसी कैमरे की जांच में पता चला कि ट्रक फोरलेन पर सुबह 9.25 बजे पहुंच खड़ी हुई। दोपहर बाद 3.26 बजे पीआरवी पहुंच कर जांच की। कैमरे की जांच में सुबह से लेकर पीआरवी के पहुंचने तक कोई भी व्यक्ति ट्रक में प्रवेश नहीं किया है तथा उसका फाटक खुला ही नहीं है। चालक की पत्नी ने बताया कि पति फोन कर जहरीला पदार्थ खाने की सूचना स्वयं दिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।