ट्रक में टकराई डीसीएम, चालक घायल
आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर पिलखर के पास ट्रक और डीसीएम की भिड़ंत में डीसीएम ड्राइवर अभिषेक घायल हो गया। दुर्घटना में डीसीएम का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर घायल ड्राइवर को मेडिकल सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।
इकदिल। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर पिलखर के पास ट्रक और डीसीएम की भिड़ंत में डीसीएम ड्राइवर घायल हो गया। प्रान्त बिहार के समस्तीपुर निवासी डीसीएम ड्राइवर अभिषेक 20 वर्षीय पुत्र उमेश सिंह मंगलवार शाम को डीसीएम लेकर आगरा के तरफ जा रहा था तभी पिलखर के पास डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर ट्रक से टकरा गई जिसमें डीसीएम का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और उसके केविन में फंसकर ड्राइवर घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीडीएम के केविन में फसे ड्राइवर को घायल अवस्था मे बाहर निकलवाकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया।
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