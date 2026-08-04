केलाखेड़ा बाइपास पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल
बाजपुर के केलाखेड़ा बाइपास पर मंगलवार तड़के ट्रक की टक्कर से बाइक सवार फुरकान शम्सी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका साथी गुड्डू बाल-बाल बच गया। दुर्घटना के बाद फुरकान को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना सुबह करीब साढ़े चार बजे हुई।
बाजपुर। केलाखेड़ा बाइपास पर मंगलवार तड़के ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जबकि पीछे बैठा उसका साथी बाल-बाल बच गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, सितारगंज बाली नगर निवासी 35 वर्षीय फुरकान शम्सी पुत्र वसीम शम्सी मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे अपने साथी गुड्डू पुत्र शरीफ अहमद के साथ बाइक से काशीपुर जा रहे थे। केलाखेड़ा बाइपास के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पीछे बैठे गुड्डू किसी तरह बच गए। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को उप जिला चिकित्सालय बाजपुर ले जाया गया। अस्पताल में तैनात डॉ. तैयब ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
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