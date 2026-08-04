Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगे जा रहे ट्रक से टकराया ट्रक चालक, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

औराई के तिउरी फ्लाईओवर पर ट्रक की भिड़ंत में झारखंड के चालक पप्पू यादव की मौत हो गई। जबकि उनके खलासी राजेश यादव गंभीर घायल हो गए। दोनों दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहे थे। पप्पू को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आगे जा रहे ट्रक से टकराया ट्रक चालक, मौत

औराई, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के तिउरी फ्लाईओवर पर रविवार की रात आगे चल रहे ट्रक से दूसरा ट्रक चालक टकरा गया। हादसे में झारखंड निवासी चालक की मौत हो गई। जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। उधर, सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।झारखंड प्रांत के गांव असनातरी, पंचायत डगरनवा, मुरुकमनाई, मुरुकमनै, कोडरमा निवासी 32 वर्षीय ट्रक चालक पप्पू यादव पुत्र प्रयाग यादव ट्रक लेकर अपने खलासी 45 वर्षीय राजेश यादव के साथ रविवार की रात को दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहे थे।

उनके सामने भी ट्रक चालक तेज गति से जा रहा था। थाना क्षेत्र के तिउरी फ्लाईओवर पर पहुंचते ही सामने चल रही गाड़ी में चालक जा भिड़ा। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी औराई ले जाया गया, जहां पर पप्पू यादव को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि घायल को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। घटना की जानकारी मृतक स्वजनों को दे दिया गया। सोमवार को वह भी पीएम हाउस पहुंच गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Aurai
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।