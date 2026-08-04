आगे जा रहे ट्रक से टकराया ट्रक चालक, मौत
औराई के तिउरी फ्लाईओवर पर ट्रक की भिड़ंत में झारखंड के चालक पप्पू यादव की मौत हो गई। जबकि उनके खलासी राजेश यादव गंभीर घायल हो गए। दोनों दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहे थे। पप्पू को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
औराई, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के तिउरी फ्लाईओवर पर रविवार की रात आगे चल रहे ट्रक से दूसरा ट्रक चालक टकरा गया। हादसे में झारखंड निवासी चालक की मौत हो गई। जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। उधर, सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।झारखंड प्रांत के गांव असनातरी, पंचायत डगरनवा, मुरुकमनाई, मुरुकमनै, कोडरमा निवासी 32 वर्षीय ट्रक चालक पप्पू यादव पुत्र प्रयाग यादव ट्रक लेकर अपने खलासी 45 वर्षीय राजेश यादव के साथ रविवार की रात को दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहे थे।
उनके सामने भी ट्रक चालक तेज गति से जा रहा था। थाना क्षेत्र के तिउरी फ्लाईओवर पर पहुंचते ही सामने चल रही गाड़ी में चालक जा भिड़ा। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी औराई ले जाया गया, जहां पर पप्पू यादव को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि घायल को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। घटना की जानकारी मृतक स्वजनों को दे दिया गया। सोमवार को वह भी पीएम हाउस पहुंच गए।
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