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गिट्टी से लदा ट्रक पलटा, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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जरवलरोड तिराहे के पास लखनऊ-बहराइच हाईवे पर कुड़वा पुल के निकट एक ट्रक पलट गया। ट्रक चालक रवि सिंह घायल हो गए। सुबह 7 बजे ट्रक गलत दिशा में आ रहा था और संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गया। चालक को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई।

गिट्टी से लदा ट्रक पलटा, चालक घायल

जरवलरोड , संवाददाता। जरवलरोड तिराहे के निकट लखनऊ-बहराइच हाईवे पर कुड़वा पुल के निकट गिट्टी से लदा एक ट्रक शुक्रवार सुबह रांग साइड होने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में फतेहपुर जिले के खागा थाने के चैनीपुरवा गांव निवासी चालक रवि सिंह (35) पुत्र मौर्य सिंह घायल हो गए । शुक्रवार सुबह 7 बजे लखनऊ से बलरामपुर गिट्टी लेकर जा रहा ट्रक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में चालक के सिर में चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए मुस्तफाबाद सीएचसी भेजा।

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डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया ट्रक गलत दिशा में आ रहा था। सामने से आ रही रोडवेज बस को साइड देने में गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया।

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