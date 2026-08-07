गिट्टी से लदा ट्रक पलटा, चालक घायल
जरवलरोड तिराहे के पास लखनऊ-बहराइच हाईवे पर कुड़वा पुल के निकट एक ट्रक पलट गया। ट्रक चालक रवि सिंह घायल हो गए। सुबह 7 बजे ट्रक गलत दिशा में आ रहा था और संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गया। चालक को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई।
जरवलरोड , संवाददाता। जरवलरोड तिराहे के निकट लखनऊ-बहराइच हाईवे पर कुड़वा पुल के निकट गिट्टी से लदा एक ट्रक शुक्रवार सुबह रांग साइड होने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में फतेहपुर जिले के खागा थाने के चैनीपुरवा गांव निवासी चालक रवि सिंह (35) पुत्र मौर्य सिंह घायल हो गए । शुक्रवार सुबह 7 बजे लखनऊ से बलरामपुर गिट्टी लेकर जा रहा ट्रक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में चालक के सिर में चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए मुस्तफाबाद सीएचसी भेजा।
डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया ट्रक गलत दिशा में आ रहा था। सामने से आ रही रोडवेज बस को साइड देने में गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें