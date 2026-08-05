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सर्विस रोड पर ट्रक की से कार खाई में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बिनावर, गंगा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर एक ट्रक की टक्कर से कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक मामूली घायल हुआ। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और ट्रक चालक के भागने की तलाश शुरू की है। यह घटना कुतुबपुर थरा गांव के निकट हुई।

सर्विस रोड पर ट्रक की से कार खाई में

बिनावर, संवाददाता। गंगा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर ट्रक की टक्कर लगने से कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक मामूली रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बिनावर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर थरा गांव के निकट गंगा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर शाम करीब पांच बजे यह हादसा हुआ। दातागंज की ओर से आ रहे एक ट्रक ने सामने से आ रही कार को साइड मार दी। टक्कर लगते ही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी।

हादसे के समय कार में सवार कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी सर्फ पुत्र इसरार घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।सूचना पर पहुंची डायल-112 पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क किनारे हटवाया और घायल चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ट्रक की पहचान कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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