ट्रक की चपेट में आने से युवक घायल
अमावां के मिल एरिया में रविवार सुबह एक ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार मंशाराम घायल हो गए। उन्हें सिरसोई गांव, महाराजगंज से संबंधित बताया गया है। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अमावां। मिल एरिया थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह गल्ला मंडी पेट्रोल पंप पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार महराजगंज थाना क्षेत्र के सिरसोई गांव निवासी मंशाराम पुत्र भगवानदीन घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
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