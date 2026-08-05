ट्रक की टक्कर से एक कांवड़िए की मौत
राजस्थान के अजमेर जिले में कांवड़ियों को ट्रक से टक्कर में एक कांवड़िए की मौत हो गई और उसका भाई घायल हो गया। दोनों पुष्कर से पवित्र जल लेकर लौट रहे थे। मृतक का नाम शुभम (18) है। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की। प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रक की टक्कर से एक कांवड़िए की मौत हो गई और उसका भाई घायल हो गया। पीड़ित पुष्कर से पवित्र जल लेकर किशनगढ़ लौट रहे थे, तभी ट्रक ने तीन कांवड़िए को टक्कर मार दी। इसमें किशनगढ़ के रहने वाले शुभम (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके छोटे भाई प्रदीप को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की।
बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
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