नैनीताल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौत
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर -घायल ने इलाज को
बिलासपुर,(रामपुर) संवाददाता। नैनीताल हाईवे पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक चालक बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं बाइक पर सवार मृतक के भतीजे को भी गंभीर चोटें आई हैं। बदायूं जनपद की बिसौली तहसील के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सीकरी गांव निवासी सूरजपाल (35) अपनी बाइक से उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर से अपने घर जा रहे थे। बाइक पर रुद्रपुर के रम्पुरा निवासी उनके ममेरे भाई का बेटा हिमांशु भी बैठा हुआ था। रुद्रबिलास चीनी मिल के पास बुधवार रात दस बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।
सूरजपाल और उसके पीछे बाइक पर बैठा हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची ईसानगर चौकी पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान सूरजपाल की मौत हो गई। सीएचसी के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल हिमांशु का उपचार किया गया। पिता यादराम ने बताया कि वह रुद्रपुर में रहकर ई-रिक्शा चलाते हैं। उनका बेटा उनसे मिलकर वापिस घर लौट रहा था। हिमांशु भी गांव घूमने के लिए सूरजपाल के साथ जा रहा था। उनके अनुसार सूरजपाल गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता था और उसके परिवार में पत्नी और तीन साल और 8 महीने के दो बेटे हैं। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक पक्ष की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें