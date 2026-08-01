बच्चे से कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने नौ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रोपर्टी डीलर के कार्यालय में बच्चे के साथ घटना को अंजाम दिया था। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में व्यक्ति रहते है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 जुलाई को नौ वर्षीय पुत्र बच्चों के साथ खेलने गया था। शाम को घर वापस लौटने पर देखा कि पुत्र गुमसुम था। पूछताछ करने पर पुत्र ने परिजन को आपबीती बताई। जिसके बाद किशोर के पिता ने पुलिस से शिकायत की। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी जावेद निवासी पावी सादकपुर को गिरफ्तार किया गया।