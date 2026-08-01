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बच्चे से कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने एक 9 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले जावेद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह घटना प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में हुई, जहाँ आरोपी ने बच्चे को कार्यालय में बुलाकर उसे परेशान किया। आरोपी नशे का आदी है।

बच्चे से कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने नौ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रोपर्टी डीलर के कार्यालय में बच्चे के साथ घटना को अंजाम दिया था। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में व्यक्ति रहते है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 जुलाई को नौ वर्षीय पुत्र बच्चों के साथ खेलने गया था। शाम को घर वापस लौटने पर देखा कि पुत्र गुमसुम था। पूछताछ करने पर पुत्र ने परिजन को आपबीती बताई। जिसके बाद किशोर के पिता ने पुलिस से शिकायत की। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी जावेद निवासी पावी सादकपुर को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह प्रोपर्टी डीलर के कार्यालय में काम करता है और नशे का आदी है। उसने बताया कि शुक्रवार दोपहर बच्चे कार्यालय के बाहर खेल रहे थे। वह कार्यालय में अकेला था, इस दौरान उसने किशोर को कार्यालय में बुलाकर घटना को अंजाम दिया।

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