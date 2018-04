त्रिपुराः सीएम बिप्लब देब बोले, महाभारत काल में हुआ था इंटरनेट का इस्तेमाल- VIDEO

त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने इंटरनेट और सैटेलाइट के बारे में अजीब बयान देकर एक अलग बहस को दावत दी है। उनका कहना है कि इंटरनेट आज आविष्कार का नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल महाभारतकाल से हो रहा है। एक रैली में बोलते हुए सीएम बिप्लब देब ने कहा है कि महाभारत में संजय, अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। ये घटना इंटरनेट और सैटेलाइट के बिना नहीं हो सकता था।

त्रिपुरा सीएम बिप्लब देब ने ये बातें अगरतला के प्रगना भवन पीडीएस सिस्टम के एक कार्यक्रम कही। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता काफी पुरानी है। हम पुराने समय से ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में इंडियन्स के काम करने की बात पर देब बोले कि बड़ी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट आदि के पीछे भी भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि बीच में बहुत कुछ बदलवाए हुए, लेकिन उस जमाने में भी टेक्‍नोलॉजी थी।

#Tripura Chief Minister #BiplabKumarDeb claimed that #internet and satellite are not something new but existed since the #Mahabharata era



