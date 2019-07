तीन तलाक बिल: जब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #TripleTalaqEndGame, देखें सोशल मीडिया रिएक्शन

राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से आजादी मिल गई है। हालांकि, अब भी इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। राज्यसभा में मंगलवार को तीन तलाक बिल पास हुआ। लोकसभा से पहले ही पास हो जाने की स्थिति में अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। नरेन्द्र मोदी सरकार को मिली एक बड़ी सफलता के तहत मंगलवार को संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को अपराध मानने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक मंजूरी दे दी।

तीन तलाक बिल पास होने के बाद ट्विटर पर तीन तलाक ट्रेंड करने लगा। सबसे खास बात यह रही कि अंवेंजर्स इंडगेम की तरह ट्विटर पर तीन तलाक इंडगेम भी ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर तीन तलाक से कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, मगर सबका ध्यान #TripleTalaqEndGame पर ज्यादा गया। ट्विटर यूजर्स ने अपने पोस्ट में #TripleTalaqEndGame हैशटैग का खूब इस्तेमाल किया।

एक यूजर ने लिखा- मुस्लिम बहनों को बधाई। राज्यसभा में 99-84 के अंतर से तीन तलाक बिल पास हो गया।

