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किराए के कमरे में मूकबधिर दंपती समेत तीन की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में मंगलवार सुबह गढ़ीकला मोहल्ले से मूकबधिर दंपती समेत तीन शव बरामद हुए। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवक देखा गया है, और मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।

किराए के कमरे में मूकबधिर दंपती समेत तीन की हत्या
किराए के कमरे में मूकबधिर दंपती समेत तीन की हत्या

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज जंक्शन से महज सौ मीटर दूर मंगलवार सुबह गढ़ीकला मोहल्ले में किराए के कमरे में मूकबधिर दंपती समेत तीन लोगों के रक्तरंजित शव बरामद हुए। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर शाहगंज पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घंटों जांच-पड़ताल की, लेकिन तीनों मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में सोमवार देर रात एक संदिग्ध युवक गली से बाहर निकलता दिखाई दिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आपसी विवाद, शराब पार्टी या किसी अन्य वजह की जांच कर रही है।

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घटनास्थल की जानकारी

पुलिस के अनुसार, गढ़ीकला निवासी सुशीला देवी के तीन मंजिला मकान के प्रथम तल पर मूकबधिर दंपती करीब छह महीने से किराए पर रह रहा था। दोनों कूड़ा बीनकर जीवनयापन करते थे। उनसे मिलने एक मूकबधिर महिला भी अक्सर आती थी, जो सोमवार को भी कमरे पर पहुंची थी। मंगलवार सुबह करीब सात बजे मकान मालकिन ने कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। बेड के एक किनारे पुरुष का शव पड़ा था, जबकि दूसरी ओर दोनों महिलाओं के शव एक-दूसरे के ऊपर पड़े मिले। तीनों खून से लथपथ थे और कमरे में संघर्ष के निशान भी मिले।

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पुलिस की जांच

एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता और शाहगंज थाना प्रभारी वैभव सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। कमरे से मांसाहारी भोजन के अवशेष और शराब के टेट्रा पैक भी मिले हैं। शुरुआती जांच में तीनों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। आशंका है कि पहले छोटू गैस सिलेंडर से सिर कुचला गया और फिर धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस अभी तक मृतकों की पहचान नहीं कर सकी है। मृत दंपती के मूकबधिर होने से आसपास के लोग उनका नाम-पता नहीं जानते थे।

संदिग्धों की पूछताछ

कोट ---

प्रथम दृष्टया किसी बात को लेकर आपसी विवाद के दौरान हत्या किए जाने की आशंका है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की शिनाख्त और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। - मनीष शांडिल्य, डीसीपी नगर।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रयागराज में हत्या का मामला कब सामने आया?
प्रयागराज में हत्या का मामला मंगलवार सुबह सामने आया।
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