टीएमसी नेता ने पुलिस अधिकारी की शिकायत दर्ज कराई
पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गोखले का आरोप है कि लांबा ने छात्रों के संसद मार्च के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट की। यह घटना संसद मार्ग पुलिस थाने में हुई।
नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त डीसीपी की शिकायत दर्ज कराई है। गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने संसद मार्ग पुलिस थाने में अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा के खिलाफ शिकायत दी। लांबा पर आरोप लगाया गया है कि छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन्होंने कथित तौर पर एक महिला प्रदर्शनकारी से मारपीट की।
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