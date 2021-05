गांव में जलाने पहुंचे कोरोना मरीज का शव तो लोगों ने कर दी पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की पिटाई

कोरोना के दूसरे कहर की चपेट में आए भारत में संक्रमण के दैनिक मामले बेहद अधिक हैं और मौतें इस तेजी से हो रही हैं कि अंतिम संस्कार को जगह कम पड़ जा रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ओडिशा के सोनारीपोसी गांव के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की पिटाई कर दी। दरअसल वे यहां किसी कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे जिससे गांव वाले बुरी तरह से भड़क गए और उन्हें पीट दिया। मयूरभंज के एसपी स्मिथ परमार ने बताया कि, "ठाकुरमुंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सात लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"

Odisha | People from Sonariposi village beat up police & administration officials after they allegedly tried to cremate a COVID-19 patient there



"Thakurmunda police has registered a case. Seven people have been sent to judicial custody," said Smith Parmar, Mayurbhanj SP (16.05) pic.twitter.com/kBLpLGwczp