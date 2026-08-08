ओरमांझी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा,राज्यसभा सांसद और पूर्व सांसद हुए शामिल

ओरमांझी, प्रतिनिधि। देश की आजादी के 80वें वर्ष के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृतकाल के उपलक्ष्य में शनिवार को ओरमांझी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, डॉ पारस महतो, सईद अहमद अंसारी, तिरंगा यात्रा के संयोजक शैलेंद्र मिश्रा, मानकी राजेंद्र शाही और अमरनाथ चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों के अलावा स्कूल की छात्राएं, प्रशासन के लोग और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। यात्रा प्रखंड-अंचल कार्यालय के समीप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुई। यह लाल बहादुर शास्त्री चौक होते हुए ओरमांझी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तक गई। वहां से भारत माता की जय के जयकारे और राष्ट्रगीतों के साथ यात्रा वापस लाल बहादुर शास्त्री चौक पहुंची। यहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यात्रा सभा में बदल गई。