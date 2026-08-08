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ओरमांझी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा,राज्यसभा सांसद और पूर्व सांसद हुए शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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ओरमांझी में आजादी के अमृतकाल के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। यात्रा ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और सभी को तिरंगा घर में लगाने का संकल्प दिलाया।

ओरमांझी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा,राज्यसभा सांसद और पूर्व सांसद हुए शामिल

ओरमांझी, प्रतिनिधि। देश की आजादी के 80वें वर्ष के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृतकाल के उपलक्ष्य में शनिवार को ओरमांझी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, डॉ पारस महतो, सईद अहमद अंसारी, तिरंगा यात्रा के संयोजक शैलेंद्र मिश्रा, मानकी राजेंद्र शाही और अमरनाथ चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों के अलावा स्कूल की छात्राएं, प्रशासन के लोग और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। यात्रा प्रखंड-अंचल कार्यालय के समीप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुई। यह लाल बहादुर शास्त्री चौक होते हुए ओरमांझी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तक गई। वहां से भारत माता की जय के जयकारे और राष्ट्रगीतों के साथ यात्रा वापस लाल बहादुर शास्त्री चौक पहुंची। यहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद यात्रा सभा में बदल गई。

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सभा का आयोजन

सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि यात्रा में शामिल सभी लोग संकल्प लें कि अपने-अपने घरों में छोटे बच्चों के हाथों राष्ट्र के नाम पर तिरंगा लगवाएंगे। इससे बच्चे भी जान सकेंगे कि हमारे देश की आन, बान और शान तिरंगा है। उन्होंने कहा कि कल से देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से उप प्रमुख रिजवान अंसारी, रणधीर कुमार चौधरी, आरटीसी कॉलेज के प्राचार्य डॉ भीम महतो, मोतीलाल महतो, मुंतज़िर अहमद राजा, सरिता देवी, शिव नारायण साहू, उमाशंकर साहू, शशि मिश्रा, ललिता देवी सहित विभिन्न स्कूलों के शिक्षक-छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

तिरंगा यात्रा कब निकाली गई?
तिरंगा यात्रा शनिवार को निकाली गई।
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