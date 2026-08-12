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भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवा शामिल थे।

भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के नेतृत्व में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के जरिए भाजपा नेताओं ने देशभक्ति की भावना और राष्ट्र एकता मजबूत संदेश देने का प्रयास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन-बान-शान और एकता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कलक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क से हुआ। भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए यह यात्रा गांधी तिराहा, रैदोपुर त्रिमूर्ति तिराहा और कलक्ट्रेट चौराहा होते हुए कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर संपन्न हुई।

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यात्रा मार्ग पर जगह-जगह लोगों ने तिरंगा थामे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। यात्रा में पुरुषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाओं और विद्यार्थियों ने भी अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे और महिलाएं आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान विनय प्रकाश गुप्ता, श्याम नरायण सिंह, सचिदानंद सिंह, सुनील मिश्रा, अवनीश चतुर्वेदी, साधना गुप्ता, कौशल्या वर्मा, मुंशी निषाद, राजेश साहनी, राजन उपाध्याय, आकाश गुप्ता, सुधीर गुप्ता, धर्मवीर चौहान, योगेंद्र यादव, नीरज सिंह, अजय सिंह, अवनीश मिश्रा, अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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