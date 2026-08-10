भाजपा ने पुरानी दिल्ली में निकाली तिरंगा यात्रा, गूंजे देशभक्ति के नारे
-चांदनी चौक स्थित टाउल हॉल से हौज काजी तक निकाली गई यात्रानई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली भाजपा ने पुरानी दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली।...
-चांदनी चौक स्थित टाउल हॉल से हौज काजी तक निकाली गई यात्रा नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली भाजपा ने पुरानी दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में यात्रा चांदनी चौक स्थित टाउन हाॅल से शुरू होकर हौज काजी तक पहुंची। पूरा मार्ग तिरंगे झंडों और तोरणद्वारों से सजाया गया था। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता जोश के साथ देशभक्ति के नारे लगाते रहे। रास्ते में कई व्यापारिक और नागरिक संगठनों ने मंच लगाकर यात्रा में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।
यात्रा की शुरुआत
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि लाल किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि यहीं से हर वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। यहीं से आजादी की घोषणा हुई थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली की गंगा-जमुनी तहजीब की सराहना करते हुए कहा कि यहां मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान साथ गूंजती है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब मिलकर रहते हैं। यही एकता हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भाव है। उन्होंने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। यात्रा में शामिल सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि तिरंगा देश की आन-बान-शान है और यह दिन उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने सभी से हर घर पर तिरंगा लगाने और भाईचारे का संदेश फैलाने का आह्वान किया। यात्रा का संयोजन चांदनी चौक जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग ने किया, जबकि इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया, प्रदेश मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रजत चौधरी, पूर्व महापौर जयप्रकाश समेत कई पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
यात्रा का महत्व
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प्रश्नोत्तरी
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