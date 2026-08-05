हर घर तिरंगा अभियान नौ से 17 अगस्त तक चलेगा
जफराबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक सभी घरों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने अभियान की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। ग्राम प्रधानों और अधिकारियों की मदद से तिरंगा फहराने की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।
जफराबाद। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नौ से 17 अगस्त तक सभी घरों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के निर्देश पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिरकोनी के खंड विकास अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि बुधवार यानी आज ब्लॉक कर्मचारियों की बैठक में अभियान की रूपरेखा बताई जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी ग्रामीणों को तिरंगा फहराने और उसके सम्मान और रखरखाव की जानकारी देंगे। ग्राम प्रधानों के सहयोग से अभियान को सफल बनाया जाएगा तथा शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही तिरंगा फहराया जाएगा।
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