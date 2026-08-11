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सुभाष चौराहे से आजाद पार्क तक निकली तिरंगा बाइक रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सुभाष चंद्र बोस चौराहे से शुरू होकर चंद्रशेखर आजाद पार्क तक गई, जहां लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लगाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना है।

सुभाष चौराहे से आजाद पार्क तक निकली तिरंगा बाइक रैली

प्रयागराज। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को तीसरे दिन तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित रैली सुभाष चंद्र बोस चौराहे से शुरू होकर चंद्रशेखर आजाद पार्क के गेट नंबर तीन तक पहुंची। बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए। पूरे मार्ग पर लोगों में उत्साह नजर आया। अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा लगाने और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना है।

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कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, होमगार्ड विभाग और भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों ने विशेष रूप से सहभागिता की। प्रतिभागियों ने अनुशासन के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की ओर से अभियान के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों, प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

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