रविंद्र भवन में टैगोर समिति ने मनाया कभी गुरु का 85वाँ महाप्रयाण दिवस
जमशेदपुर में महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के 85वें महाप्रयाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टैगौर सोसाइटी ने रवीन्द्र भवन परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में टैगोर एकेडमी के छात्रों ने स्वागत गीत गाया और सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. एच. एस. पॉल ने कविगुरु की रचनाओं में प्रकृति के महत्व को बताया।
जमशेदपुर। महाकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के 85वें महाप्रयाण दिवस पर आज कविगुरु को विभिन्न माध्यमों से श्रद्धांजलि देने का कार्य शहर में कला एवं संस्कृति को कवि गुरु के नाम पर बढावा देने वाली संस्था टैगोर सोसाईटी के बैनर तले हुआ। सर्वप्रथम सुबह रवीन्द्र भवन परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई। टैगोर एकेडमी के छात्र-छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत गया गया। इसके पश्चात टैगोर सोसाईटी के अध्यक्ष डॉ. एच. एस. पॉल ने स्वागत भाषण देते हुए सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि कविगुरु प्रकृति के कवि माने जाते हैं, उनकी रचनाओं में प्रकृति का सुन्दर अहसास नजर आता है।
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