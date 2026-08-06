शिक्षक नेता के निधन पर शोक
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कटिहार। निज संवाददाता बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष तथा शिक्षक आंदोलन की अग्रणी नेता रहे प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया बहादुर सिन्हा के आकस्मिक निधन पर डीएस कॉलेज सेवानिवृत शिक्षक संघ के सचिव डॉ एस एन कर्ण, डॉ देवानंद साह, प्रोफेसर मंजीत मोहन, डॉ जगदीश चंद्रा, प्रोफेसर शिव नारायण सिंह आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके निधन से शिक्षक संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं।
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