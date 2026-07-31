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गोपामऊ में शोक की लहर, मास्टर समी अंसारी का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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गोपामऊ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक मास्टर समी अंसारी का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी श्रद्धांजलि पर कई विद्यालयों में शोक सभा आयोजित की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उनके निधन को शिक्षा जगत की अपूरणीय क्षति बताया।

गोपामऊ में शोक की लहर, मास्टर समी अंसारी का निधन

गोपामऊ। एसडीएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक मास्टर समी अंसारी का शुक्रवार को निधन हो गया। विभिन्न विद्यालयों में शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अवकाश घोषित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष हाजी वली मोहम्मद सहित शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उनके निधन को शिक्षा जगत की अपूरणीय क्षति बताया।

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