श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा जनसैलाब: गूंजे शिबू सोरेन अमर रहें

साहिबगंज में झारखंड आंदोलन के महानायक, दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में राज्य के कई नेताओं ने अपने विचार साझा किए और गुरुजी के संघर्ष को याद किया। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

साहिबगंज। झारखंड आंदोलन के महानायक, दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को साहिबगंज इतिहास के एक भावुक व गौरवपूर्ण क्षण का गवाह बना। शहर के सिदो-कान्हू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने भारी उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने की। मंच संचालन शिक्षक भगवती रंजन पांडेय ने किया। मौके पर झामुमो,भाजपा,आजसू,कांग्रेस,जदयू समेत अन्य दलों के जिलास्तरीय नेता मंच पर दिखे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के राजस्व व परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ शामिल हुए। कार्यक्रम में झामुमो केंद्रीय सचिव व प्रवक्ता पंकज मिश्रा,राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, पूर्व मंत्री व वरीय कांग्रेसी आलमगीर आलम ,पूर्व विधायक डॉ. ध्रुव भगत, भाजपा नेता अमित सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रणधीर सिंह, आजसू जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडेय, जदयू जिलाध्यक्ष सुनील सिन्हा आदि प्रमुख थे। मंच पर सिदो कान्हू के वंशज रुपलाल मुर्मू के अलावा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, वरीय सर्जन डॉ. विजय कुमार,इग्नू के काउंसिलर प्रो. कमल महावर आदि भी शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा का शुभारम्भ अतिथियों सहित उपस्थित अन्य लोगों ने दिशोम गुरु की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर किया। वक्ताओं ने शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों के लिए उनके योगदान, जल-जंगल-जमीन की रक्षा के आंदोलन और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि दिशोम गुरु ने अपना संपूर्ण जीवन झारखंड की अस्मिता, पहचान और यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष, त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड राज्य का सपना साकार करने में दिशोम गुरु की भूमिका सदैव इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज रहेगी।

फोटो अनावरण: साहिबगंज में दिशोम गुरु की दो आदमकद प्रतिमा स्थापित

पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्य तिथि पर चार अगस्त को जिला मुख्यालय में दो स्थानों पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। करीब 16 फीट ऊंची पहली प्रतिमा समाहरणालय के सामने निर्माणाधीन शिबू सोरेन चिल्डे्रन्स पार्क में स्थापित की गई है। करीब 10 फीट ऊंची दूसरी प्रतिमा शहर के साक्षरता चौक पर स्थापित हुई है। प्रसिद्ध मूर्तिकार व कलाकार अमृत प्रकाश ने शिबू सोरेन की दोनों मूर्ति को तैयार किया है। दोनों प्रतिमा का अनावरण परिवहन मंत्री दीपक बिरवा एवं झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही पूरा परिसर ‘दिशोम गुरु अमर रहें’ और ‘झारखंड के शेर शिबू सोरेन अमर रहें’ के नारों से गूंज उठा। मौके पर डीसी दीपक कुमार दुबे एवं एसपी अमित कुमार सिंह सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे।

गुरुजी भारत रत्न के हकदार हैं,उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए: पंकज मिश्रा साहिबगंज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव व प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा है कि गुरुजी को याद कर आंखें नम हो उठी है और शब्द कम पड़ गये हैं । कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें,कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज से ठीक एक साल पहले हम सबों के जन नायक, झारखंड के महान क्रांतिकारी योद्धा वीर शिबू सोरेन हम लोगों के बीच से चले गए। उनकी पुण्यतिथि सिर्फ झारखंड में ही नहीं देश के विभिन्न प्रांतो में मनाया जा रहा है। विदेशों में भी कई जगह मनाया जा रहा है। माता-पिता जन्म जरुर देते हैं लेकिन उसको सही रास्ता दिखाना और सही मुकाम तक पहुंचाने का काम गुरु का होता है। गुरु जी ने अंगुली पकड़ पर हमलोगों को चलना सिखाया है। गुरुजी ने महाजनों के शोषण का जवाब उनका सामाजिक विरोध से शुरू किया और महाजनी प्रथा से सभी को मुक्त करा कर ही दम लिया। महाजनी प्रथा खत्म कराने को लेकर 70 के दशक में उन्होंने धान कटनी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आवाज उठायी कि जिसकी जमीन उसकी फसल होगी महाजन फसल नहीं काट सकता। यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद ही महाजनी प्रथा बंद हो सकी। उसके बाद गुरुजी के नेतृत्व में 4 फरवरी 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई और फिर अलग राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। गुरुजी ने अलग राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरुजी के संघर्ष व लड़ाई का नतीजा है कि 15 नवम्बर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ। झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि आज हमारे बीच झारखंड के पितामह नहीं हैं ,इसके बाद भी लोगों को लगता है कि गुरुजी हम सब के बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी गई है। इसका अर्थ जमीन, देश या समाज होता है। आज गुरुजी को पद्म भूषण से नवाजा गया है । लेकिन गुरुजी भारत रत्न के हकदार हैं। उन्हें भारत रत्न का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से अनुरोध किया की वे सभी मिलकर प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर गुरुजी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करें।

दिशोम गुरु के बारे में जितना कहा जाए कम होगा : दीपक बिरवा: साहिबगंज। राज्य के राजस्व व परिवहन मंत्री मुख्य अतिथि दीपक बिरुआ ने कहा कि मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा की दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। गुरुजी उस जमाने में भी एक दिन में दो दो सभा कर लेते थे ,जब इतनी सुविधा नहीं थी और सड़क आदि का हाल काफी खराब था। चलते चलते कभी-कभी रास्ते में वे पूछते थे और कितना दूर जाना है। जब जवाब मिलता की अभी पांच किमी और है तो कहते थे की चलो पैदल जल्दी। उनके मजबूत इरादे व अटूट विश्वास से ही आज तक हमें प्रेरणा मिल रही है। आगे भी हम सभी उनकी बातों व मार्गदर्शन से इस राज्य को और अधिक विकसित करेंगे। मंत्री ने कहा की गुरुजी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है की वे नक्सल क्षेत्र में जब सभा करते थे तो नक्सली भी दूर खड़ा होकर उन्हें सुनते थे। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के बताए रास्तों व निर्देशों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनका दृढ़ संकल्प है कि राज्य को नशा मुक्त बनाना। इस दिशा में हम सबको भी अपना कदम बढ़ाना है।

ढिशोम गुरु झारखंड आंदोलन के महानायक: मोहम्मद ताजुद्दीन साहिबगंज। राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का वैसे तो झारखंड के सभी जिलों से बेहद प्रेम व लगाव था। लेकिन साहिबगंज जिले से उनका विशेष लगाव था। वे यहां के गली, मोहल्ले, शहर, दियारा क्षेत्र, पहाड़ी इलाका सभी जगह पर गुरुजी का एक प्यार व जुड़ाव रहा है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी भी जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर राजनीति नहीं की। उन्हें सभी वर्गों से लगाव था। उनके लिए सभी लोग बराबर थे। विधायक ने कहा की उनसे ही हमने राजनीति में चलना सिखाया जिसका काफी गर्व है। राजमहल का प्रसिद्ध राजकीय मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिलाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन ने ही किये थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर वाहिनी गंगा राजमहल में आकर सबसे पहले स्नान किया था। आज भी उनकी बातें याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। झारखण्ड को झारखंड नाम देने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन ही हैं।

ढिशोम गुरु का जीवन संघर्ष त्याग और जन सेवा की मिसाल: आलमगीर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 4 अगस्त झारखंड राज्य के लिए एक इतिहास बन गया है। एक युग का अंत हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन कहा करते थे की मैं रहूं ना रहूं लेकिन झारखंड का इतिहास रहेगा। जब बिहार और झारखंड के आदिवासी समुदाय महाजनी प्रथा से दबे कुचले थे तो गुरुजी ने ही उनके खिलाफ पहली बार आवाज बुलंद किया और अपने दम पर ही इस प्रथा को खत्म कराया। इससे आदिवासी समाज को एक नई दिशा मिली। उन्होंने गुरुजी के साथ वर्षों काम किया है और उनकी हर खासियत से वे वाकिफ हैं। वे समाज सुधार के प्रति इतने अधिक चिंतित थे की आदिवासी समाज को हमेशा नशा से दूर रहने की सीख देते और शिक्षित बनने को प्रेरित करते थे। गुरुजी को आदर्श को हमे अपने जीवन में उतारने की जरुरत है।

आदिवासी समाज के उत्थान में वीर शिबू की भूमिका अहम: ध्रुव भगत: राजमहल के पूर्व विधायक ध्रुव भगत ने कहा कि राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन के संघर्ष और योगदान को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने झारखंड की पहचान और यहां के लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। आदिवासी समाज के उत्थान और अलग राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है। झारखंड के विकास और सामाजिक न्याय के लिए उनके प्रयास सदैव याद किए जाएंगे। उनकी पहली पुण्यतिथि पर मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

दवे कुछ लोग की आवाज थे दिशोम गुरु: अमित सिंह भाजपा नेता अमित सिंह ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड की जनता के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, वह इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने गरीबों, किसानों और आदिवासी समाज को संगठित कर उनके हक की आवाज बुलंद की। जल,जंगल व जमीन की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज और राज्य के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेते हैं।

जननायक थे वीर शिबू सोरेन: डॉ विजय कुमार डॉ. विजय कुमार ने कहा कि दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन जननायक थे। उन्होंने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। शिक्षा, सामाजिक जागरुकता और अधिकारों की लड़ाई में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने झारखंड की संस्कृति, परंपरा और पहचान को संरक्षित रखने का कार्य किया। अलग राज्य आंदोलन में उनके त्याग और समर्पण ने उन्हें इतिहास के महान नेताओं की श्रेणी में स्थापित किया। उनकी पहली पुण्यतिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं।

सर्वदलीय रही गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा साहिबगंज। साहिबगंज के सिदो कान्हू स्टेडियम में आयोजित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा । सभा में सिर्फ झामुमो के नेता व कार्यकर्ता ही नहीं दूसरे दलों से भी नेता कार्यकर्ता शामिल होकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक ध्रुव भगत, भाजपा नेता व जिप सदस्य रणधीर सिंह, सिंह, अमित सिंह, राजीव चौधारी सहित कांग्रेस के कई वरीय नेता मौजूद थे।

सभा में दूरदराज से पहुंचे थे लोग जिला के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में लोग गुरुजी को श्रद्धांजलि देने सभा में पहुंचे थे। सभा में आने वालों की वाहनों की कतार स्टेडियम रोड, बस स्टैंड, अस्पताल रोड में भरे थे। छोटी बड़ी वाहनों के अलावा कुछ लोग ट्रेनों से भी आए थे। महिला व पुरूषों काफी संख्या में सभा में पहुंच कर गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित किया। सभी अपने गुरुजी को श्रद्धांजलि देने को आतुर दिखे।

भोजन की थी व्यवस्था, बने थे 25 काउंटर सभा में आने वालों के लिए भोजन व पानी की पूरी व्यवस्था थी। सभी को भोजन सही तरीके से मिल सके इसके लिए सभा स्थल के पास ही करीब 25 काउंटर बनाए गए थे। पुरूषों के लिए 20 और महिलाओं के लिए अलग से पांच काउंटर बने थे। काउंटर के पास सभी कतारबद्ध होकर अनुशासित तरीके से भोजन लेकर खाया। भोजन में चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़ आदि की उत्तम व्यवस्था थी। पीने के लिए पानी की हजारों बोतल भी उपलब्ध कराया गया था।

फोटो 10, शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करते डीसी,एसपी समेत अन्य अतिथिगण।

फोटो 13,साहिबगंज समाहरणालय के सामने निर्माणाधीन पार्क में स्थापित शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा।

फोटो 1, साहिबगंज के सिदो कान्हू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भीड़।

फोटो 2,श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोग।

फोटो 3, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वार्ड पार्षद व अन्य महिलाएं।

फोटो 04, श्रद्धांजलि सभा में सुरक्षा में तैनात पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी।

फोटो 05 दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति पर माल्यार्पण करते मंत्री दीपक बिरुआ, झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा व राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन।

फोटो 06, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति पर माल्यार्पण करते आलमगीर आलम।

फोटो 07, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भीड़ …