सपा के सबसे बुजुर्ग विधायक आलम बदी का निधन
- विधानसभा अध्यक्ष व अखिलेश ने जताया शोक लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी
लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के सबसे बुजुर्ग 90 वर्षीय विधायक आलम बदी के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनके निधन पर शोक जताया है।विधानसभा अध्यक्ष कहा कि आलम बदी का निधन प्रदेश की राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और जनकल्याण के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक आलम बदी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि आलम बदी बेहद सादगी पसंद, ईमानदार और निष्ठावान नेता थे। सादगी उनकी पहचान थी। उनके निधन से समाजवादी पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। आलम बदी निजामाबाद सीट से समाजवादी पार्टी से पांच बार 1996, 2002, 2012, 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे।
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