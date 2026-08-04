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निगम ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड आंदोलन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर रांची नगर निगम कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मेयर और निगम के अधिकारियों ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

निगम ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

रांची, वरीय संवाददाता। पद्म भूषण से सम्मानित झारखंड आंदोलन के नेता व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ‘दिशोम गुरु’ शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को रांची नगर निगम कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव, अपर नगर आयुक्त संजय कुमार सहित निगम के अधिकारियों व कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी ने झारखंड राज्य के निर्माण, आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा और जनसेवा में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और उनके योगदान को सदैव प्रेरणास्रोत बताया।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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