टेरो में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

बेड़ो, प्रतिनिधि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रखंड के टेरो गांव में झामुमो कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रखंड सचिव सहिंद्र लकड़ा ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका योगदान आदिवासी अस्मिता और झारखंड के गठन में अविस्मरणीय है। मौके पर पंचायत अध्यक्ष सतीश उरांव, उपाध्यक्ष निर्मल उरांव, सचिव बिहारी लकड़ा, सह सचिव सुनील लकड़ा, दुर्गा उरांव, कपरु उरांव, करमचंद भगत, मांगे उरांव, अनिल उरांव, पार्वती कुमारी, पिंकी उरांव, मुन्नी उरांव समेत बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।