Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टेरो में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

बेड़ो प्रखंड के टेरो गांव में मंगलवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया। कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के योगदान को याद किया, जो झारखंड आंदोलन और आदिवासी पहचान के लिए महत्वपूर्ण था।

टेरो में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

बेड़ो, प्रतिनिधि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रखंड के टेरो गांव में झामुमो कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रखंड सचिव सहिंद्र लकड़ा ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका योगदान आदिवासी अस्मिता और झारखंड के गठन में अविस्मरणीय है। मौके पर पंचायत अध्यक्ष सतीश उरांव, उपाध्यक्ष निर्मल उरांव, सचिव बिहारी लकड़ा, सह सचिव सुनील लकड़ा, दुर्गा उरांव, कपरु उरांव, करमचंद भगत, मांगे उरांव, अनिल उरांव, पार्वती कुमारी, पिंकी उरांव, मुन्नी उरांव समेत बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो ने दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:राजनगर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा&#34; की भव्य शुरुआत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News JMM Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।