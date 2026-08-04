चलकुशा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पहली पुण्यतिथि मनाई गई
चलकुशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे। समारोह में सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके योगदान को याद किया गया तथा उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।
चलकुशा, प्रतिनिधि। प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को चलकुशा प्रखंड मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड सह बीस सूत्री अध्यक्ष सलीम अंसारी, संचालन प्रखंड सचिव नारायण दास ने किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह अंचल अधिकारी नवीन भूषण कुल्लू , मुखिया संघ अध्यक्ष आलोक सिंह, मुखिया सुखदेव यादव, प्रमुख प्रतिनिधि दीपक चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि केदार यादव, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ यादव, अजमल अंसारी पंचायत समिति प्रतिनिधि शमीम अंसारी ने दिशोम गुरु शिबु सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।कार्यक्रम
में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं आम लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। संघर्षपूर्ण जीवन, सामाजिक न्याय एवं झारखंड के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महेंद्र राम,भूदेव चौधरी, अशोक दास, बसंत पांडेय, संजय महतो समेत अन्य कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
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