भाजपा नेता संजय कुमार चौबे पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई
भाजपा नेता संजय कुमार चौबे पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाईभाजपा नेता संजय कुमार चौबे पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई
कसमार निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता संजय कुमार चौबे का गुरुवार को खांजो नदी तट स्थित श्मशान घाट पर पूरे राजकीय एवं सामाजिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व उनका पार्थिव शरीर बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास से कसमार स्थित पैतृक घर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई और फुटलाही के समीप खांजो नदी तट पर उनके पुत्र शीतल समीर चौबे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो, जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य लक्ष्मण नायक समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी ने उनके सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद किया। गौरतलब है कि मंगलवार शाम नई दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। संजय चौबे ने भाजपा से राजनीतिक जीवन शुरू किया, बाद में झारखंड विकास मोर्चा से जुड़े और फिर भाजपा में लौटकर संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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