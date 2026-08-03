आलम बदी के कार्यों ने बताया, जनता व क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु मायने नहीं रखतीः योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सदस्य आलम बदी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका 23 जुलाई को निधन हो गया। आलम बदी की आयु 90 वर्ष से अधिक थी और वह लंबे समय से अस्वस्थ थे। उन्होंने 1996 से 2022 तक पांच बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता।

-मुख्यमंत्री ने वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी को दी श्रद्धांजलि, बीती 23 जुलाई को हो गया था उनका निधन -पांचवीं बार विधायक बने सपा के आलम बदी की आयु 90 वर्ष से अधिक थी, लंबे समय से चल रहे थे अस्वस्थ

श्रद्धांजलि और शोक -सरल, विनम्र व जनप्रिय नेता होने के साथ ही सादगी और बेदाग छवि के लिए भी जाने जाते थे आलम बदीः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का बयान -सीएम ने पूर्व 21 सदस्यों को भी दी भावभीनी श्रद्धांजलि

लखनऊ, विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान विधानसभा के सदस्य आलम बदी के निधन पर मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को शोक जताया। मुख्यमंत्री ने इसी के साथ 21 पूर्व सदस्यों को भी अपनी भावभानी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आलम बदी की राजनीतिक सक्रियता हर जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। उनका निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता व क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु मायने नहीं रखती।

आलम बदी का योगदान नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य आलम बदी का निधन बीती 23 जुलाई को हो गया। उनकी आयु 90 वर्ष से अधिक थी। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। आलम बदी सदन के वरिष्ठ और सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे पांचवीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम 1996 के मध्यावधि चुनाव में चुने गए थे। इसके पश्चात 2002, 2012, 2017 व 2022 में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद (आजमगढ़) से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे।

अन्य नेताओं की श्रद्धांजलि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने भी मुख्यमंत्री के भावना से खुद को संबद्ध करते हुए कहा कि आलम बदी से उनकी मुलाकात वर्ष 2002 में तब हुए जब वह विधानसभा अध्यक्ष थे। माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि तब आलम बदी उर्दू में शपथ लेने की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें बताया गया कि सदन में कार्यवाही की भाषा देवनागरी ही है तो भी वह अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब आलम बदी एक निजी अस्पताल में भर्ती थे तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि वह वर्ष 2027 का चुनाव भी लड़ेंगे। इसी तरह कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना, सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर, रालोद के राजपाल सिंह बालियान, निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल के राम निवास वर्मा ने भी आलम बदी को श्रद्धांजलि दी। पूरे सदन ने उन्हें मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व सदस्यों की श्रद्धांजलि 21 पूर्व सदस्यों को भी दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने पूर्व सदस्य राजेंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक भोला पांडेय, अमिताभ लवानिया, सुब्बाराम, जगन्नाथ चौधरी, रामप्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, डॉ. भगवत दयाल, अरुण कुमार सिंह ‘मुन्ना’, ओमवती देवी, मोहर सिंह, अफसर यू अहमद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओमकार सिंह, हनुमंत सिंह के निधन पर भी शोक जताया।