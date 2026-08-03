शहीद शक्तिनाथ के सपने पूरा करने का लिया संकल्प

इस बार शहीद शक्तिनाथ महतो की 78वीं जयंती केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं थी, बल्कि राजनीतिक विरासत पर दावेदारी भी देखने को मिली। भाजपा ने इस बार आयोजन में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। जयंती समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही शहीद के अधूरे सपनों को पूरा करने का आह्वान किया गया।

शहीद शक्तिनाथ महतो की 78वीं जयंती इस बार केवल श्रद्धांजलि का मंच नहीं रही, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत पर बढ़ती सियासी दावेदारी भी साफ नजर आई। अब तक झामुमो के प्रभाव वाले इस आयोजन में पहली बार भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व के साथ जोरदार उपस्थिति दर्ज कराकर कोयलांचल की कुर्मी राजनीति को साधने का स्पष्ट संकेत दिया। रविवार को तेतुलमारी शक्ति चौक, पैतृक गांव तेतुलमुड़ी और टाटा सिजुआ 12 नंबर स्थित समाधि स्थल पर जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। तीनों स्थानों पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं टाटा सिजुआ छह नंबर मध्य विद्यालय एवं शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज में शिक्षकों व छात्र-छात्राओं ने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्रद्धांजलि समारोह श्रद्धांजलि समारोह से पूर्व शहीद के पुत्र मनोज महतो ने लाल-हरा मैत्री ध्वज फहराया। इसके बाद पत्नी सुची देवी, पुत्री अंजना देवी सहित परिजनों ने गंगाजल व दूध से प्रतिमा का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की। भतीजे धर्मेंद्र महतो के नेतृत्व में टाटा सिजुआ से तेतुलमुड़ी तक बाइक जुलूस निकाला गया। समारोह में अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया।

भाजपा की उपस्थिति तेतुलमुड़ी सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने मजदूरों और किसानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसे असामाजिक तत्वों ने दबाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज समाज को शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले शहीद शक्ति जैसे क्रांतिदूतों की जरूरत है।

शहीद के विचार सांसद ढुलू महतो, विधायक शत्रुघ्न महतो, राज सिन्हा, रागिनी सिंह और रौशन लाल चौधरी ने कहा कि शहीद के विचारों पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अपर्णा सेनगुप्ता, तारा देवी, सुरेश महतो, महेश पासवान, धर्मेंद्र महतो, देवेंद्र रजक, सोनू श्रीवास्तव, जलाल अंसारी, श्रवण राय, मोहन कुम्भकार, दीपक महतो सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम का आह्वान दूसरी ओर तेतुलमारी शक्ति चौक पर आयोजित सभा में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने कहा कि शहीद शक्तिनाथ महतो गरीबों, मजदूरों और किसानों के हर सुख-दुख के साथी थे तथा माफिया के खिलाफ निर्भीक आवाज उठाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने युवाओं से शहीद के अधूरे सपनों को पूरा करने और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लेने का आह्वान किया।