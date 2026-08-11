खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दी गई श्रद्धांजलि
मुजफ्फरपुर में अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। गहलोत क्षत्रिय दुसाध पासवान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. अवधेश पासवान के नेतृत्व में समर्थकों ने शहीद को माल्यार्पण किया। पासवान ने कहा कि खुदीराम का बलिदान युवाओं के साहस और देशभक्ति का प्रतीक है।
मुजफ्फरपुर, वसं। अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर मंगलवार को चंदवारा घाट स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। गहलोत क्षत्रिय दुसाध पासवान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. अवधेश पासवान के नेतृत्व में समर्थकों ने स्मारक स्थल पहुंचकर शहीद खुदीराम बोस को माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रो. पासवान ने कहा कि खुदीराम बोस का बलिदान देश की आजादी की लड़ाई में युवाओं के अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। मुजफ्फरपुर की धरती खुदीराम बोस के बलिदान से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी है। ऐसे महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सहेजना और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम में अजय कुमार सिंह, बालेश्वर पासवान, शत्रुघ्न पासवान, शशि कुमार सिंह, उमेश सिंह, जगदीश हजारे, शंभू पासवान, मोहम्मद मंटू, पप्पू कुमार सिंह, हरिनारायण साहनी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अशोक साहनी, मोहम्मद असगर, राजकुमार राय, विजय पासवान, रवि गुप्ता, मनोज कुमार प्रभाकर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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