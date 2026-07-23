पूर्णिया : शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती मनाई
हरदा क्षेत्र में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने आजाद के आदर्शों को अपनाने की अपील की और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
हरदा, एक संवाददाता। शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर हरदा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उनके तेलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया। पीएसडी कॉलेज हरदा के प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार, पार्वती मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदा के प्रधानाध्यापक शमीम अख्तर, पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक बिनोद कुमार, विवेक कुमार, मध्य विद्यालय उफरैल की राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापिका अर्चना, मध्य विद्यालय बैगना के प्रधानाध्यापक दिनेश पासवान, पूर्णिमा, शंकर कुमार, चंदन कुमार, मनोज कुमार तथा प्रो. डॉ. अजय कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने शहीद चन्द्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
वक्ताओं ने कहा कि चन्द्रशेखर आजाद का त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शहीदों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
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