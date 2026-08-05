पोटका : दिशोम गुरु को दी गई श्रद्धांजलि

पोटका। झारखंड आंदोलन के महानायक एवं पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर पोटका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदपुर झामुमो संपर्क कार्यालय और सोनारी में आयोजित कार्यक्रमों में पोटका विधायक संजीव सरदार ने शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान को याद किया। इस दौरान बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन भी उपस्थित रहे। शंकरदा पंचायत भवन में चांद-भैरव हूल गांवता द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 136 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और ऐसे आयोजन समाज में सेवा व समर्पण की भावना को मजबूत करते हैं।इधर,