संघ भवन में हुई शोकसभा, दी श्रद्धांजलि
बिहारशरीफ में पूर्व न्यायाधीश और अधिवक्ता संघ सदस्य मुरारी प्रसाद सिंह की मौत पर अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। संघ अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं, उन्हें मृदुल स्वभाव और न्यायिक सेवा के लिए याद किया गया। शोकसभा का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया।
बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पूर्व न्यायाधीश व नालंदा जिला अधिवक्ता संघ सदस्य मुरारी प्रसाद सिंह की मौत पर अधिवक्ताओं ने संघ भवन में सोमवार को शोकसभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संघ अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, महासचिव दिनेश कुमार, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, वरीय अधिवक्ता वीरेन कुमार, कैसर इमाम, कमलेश कुमार व अन्य ने कहा कि वे काफी मृदुल स्वभाव के विद्वान अधिवक्ता थे। उन्होंने वर्ष 1989 में संघ का सदस्य बनने के बाद न्यायिक सेवा में चले गए। वहां से वर्ष 2017 में सेवानिवृत होने पर पुन: वकालत शुरू की। वे सिविल मामलों के जानकार अधिवक्ता थे। वे नवादा जिला के सीऊर गांव के निवासी थे।
उन्होंने कहा कि उनकी मौत संघ के लिए अपूरणीय क्षति है। बाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अगुआई में उनके न्यायिक कक्ष में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने शोकसभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर न्यायिक पदाधिकारी के अलावा अधिवक्ता जीतेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार, मिथिलेश कुमार, सुबोध कुमार, संजीव कुमार, जगत नारायण सिंह, प्रमोद कुमार व अन्य शामिल थे।
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