शिक्षाविद की नौवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित
दिनारा, एक संवाददाता।लनयन दूबे के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि स्व. कमलनयन दूबे ने
दिनारा, एक संवाददाता। शिक्षाविद, प्रसिद्ध कवि, समालोचक एवं शिक्षक स्व. कमलनयन दूबे कमल की नौवीं पुण्यतिथि पर सोमवार को वाङ्मय परिषद के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता लक्ष्मण चौबे व संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक ज्वाला सिंह ने किया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविदों, साहित्यकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने स्व. कमलनयन दूबे के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि स्व. कमलनयन दूबे ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रसार, साहित्य सृजन और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार, व्यक्तित्व और आदर्श आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में उनके साहित्यिक एवं शैक्षणिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धांजलि सभा में रामजी सिंह, डॉ. सरोज कुमार गुप्ता, शिवपूजन पाण्डेय दयाल, सत्येन्द्र नारायण सिंह, प्रो. राजबहादुर सिंह, श्रीकृष्ण दूबे, श्रीनिवास चौबे, डॉ. रामनाथ वर्मा, प्रो. मार्कण्डेय दूबे, नागेन्द्र कुमार शुक्ला अकेला, राज बल्लभ सिंह भोजपुरिया आदि थे।
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