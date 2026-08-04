भाकपा माले नेता बसंत केवट व अंगेश सिंह को दी गई श्रद्धांजलि
भाकपा (माले) के नेताओं बसंत केवट और अंगेश कुमार सिंह को चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष मो मोईन ने अध्यक्षता की। नेताओं के असामयिक निधन को वाम आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। सभी नेताओं ने उनके अधूरे संघर्षों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
भाकपा (माले) के दिवंगत नेता बसंत केवट और अंगेश कुमार सिंह को चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से दुग्दा स्थित यूनियन कार्यालय में संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्षता भाकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष मो मोईन ने की और संचालन अब्दुल गफूर ने किया। भाकपा (माले) के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो ने कहा कि दोनों नेताओं का असामयिक निधन वाम आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मजदूरों, किसानों, छात्रों और युवाओं को जोड़ते हुए उनके अधूरे संघर्षों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिला सचिव देवद्वीप सिंह दिवाकर ने भी संबोधित किया।
राज्य कमेटी सदस्य भुवनेश्वर केवट ने कहा कि जिंदगी की जंग में मौत कोई शिकस्त नहीं होती। राज्य स्थायी कमेटी सदस्य दिलीप तिवारी, जेएन सिंह, बसंत केवट के पुत्र अजय, अंगेश कुमार सिंह के पुत्र पियूष कुमार, जिला कमेटी सदस्य राज केवट, मोईन अंसारी, सईद अंसारी, सीटू बोकारो जिला अध्यक्ष अनिल बाउरी, डॉ विनोद कुमार, मोती लाल गोप, लोकनाथ सिंह, केडी पंडित, रूपलाल ठाकुर, मो शाहिद, सुंदर केवट, अब्दुल गफूर, चंदन महतो, धनंजय महतो, सुरेश महतो, लोकनाथ सिंह, अशोक महली आदि ने भी संबोधित किया।
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