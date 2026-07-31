संस्थापक का निर्वाण दिवस मनाया
पीलीभीत में भारतीय योग संस्थान के संस्थापक प्रकाश लाल के 17वें निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। आर्य समाज केंद्र और अशोक कॉलोनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। योग साधकों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
पीलीभीत। भारतीय योग संस्थान के संस्थापक प्रकाश लाल के 17वें निर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय योग संस्थान में गुरुवार को आर्य समाज केंद्र अग्रवाल सभा केंद्र एवं अशोक कॉलोनी केंद्र पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में योग साधकों ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही योग के प्रसार को लेकर संकल्प भी लिया। इस मौके पर सतीश शर्मा, निर्मला धमेजा, तृप्ति मिश्रा, मधु पांडे, तेज नारायण, राजीव अग्रवाल, नेहा असावा, सुनील, अग्रवाल, डॉ नीलिमा शर्मा, सीमा अग्रवाल, रमेश कुमार, शशी बाला, राजीव सिंघल, कामिनी सिंह, पूनम, भूप दत्त , पुनीत मिश्रा आदि साधक रहे।
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