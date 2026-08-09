संशोधित/बांग्ला भाषा की शिक्षा बचाने को 10 अगस्त को रांची में धरना-प्रदर्शन

विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। बांग्लाभाषी समाज ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बांग्ला भाषा शिक्षा के लिए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। सेंट एंथोनी विद्यालय में भी श्रद्धांजलि सभा हुई। शिक्षा और संस्कृति के प्रति ठाकुर का योगदान महत्वपूर्ण बताया गया।

विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को सर्खेलडीह स्थित उनकी प्रतिमा पर बांग्लाभाषी समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड बांगाली समिति, झारखंड बांग्लाभाषी उन्नयन समिति और जामताड़ा क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बांग्ला भाषा की शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया।

बांग्ला भाषा शिक्षा के लिए आंदोलन साथ ही 10 अगस्त को रांची के कुटे मैदान में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रांची चलो का आह्वान किया गया। मौके पर झारखंड बांग्लाभाषी उन्नयन समिति के राज्य उपाध्यक्ष सह झारखंड बांगाली समिति के अध्यक्ष डॉ डीडी भंडारी ने कहा कि राज्य में बांग्ला भाषा की शिक्षा लगातार उपेक्षा का शिकार हो रही है और यह समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 26 वर्ष बाद भी बांग्ला अकादमी की स्थापना नहीं हो सकी है, जिससे प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक बांग्ला पढ़ाई की संरचना कमजोर हुई है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बांग्ला विभागों को बंद करने या सीमित करने के निर्णय से समाज में गहरी चिंता है।

सेंट एंथोनी विद्यालय में श्रद्धांजलि जामताड़ा क्लब के वरिष्ठ समाजसेवी प्रदीप सरकार, डॉ कांचन गोपाल मंडल, चंचल कुमार राय, प्रबोध चंद्रा, अरूप मित्र, देवाशीिष मिश्रा, देवोजीत सर्खेल, सुनंदा पंडा, रत्ना पाल, सौमित्र सरकार, डॉ चंचल भंडारी, जामताड़ा बार एसोसिएशन के सचिव अरुणांशु सरकार, सौगत महथा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

सेंट एंथोनी विद्यालय में रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

शहर के कायस्थपाड़ा स्थित सेंट एंथोनी विद्यालय में शनिवार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कविगुरू रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालय परिवार के सदस्यों और विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं विद्यार्थियों ने रवींद्र संगीत और गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी।

गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश मौके पर मुख्य संरक्षक डॉ दुर्गा दास भंडारी ने गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन साहित्य, शिक्षा, कला और मानवता के प्रति समर्पित रहा। विद्यार्थियों को उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। वहीं निदेशक डॉ चंचल भंडारी ने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के महान स्तंभ थे। उनकी रचनाएं और विचार आज भी मानवता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं। प्राचार्य लारेब खान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर शैक्षणिक प्रमुख दीपक कुमार मंडल, उप प्राचार्य उत्पल मंडल, विजन-ई सेक्रेटरी अपर्णा भंडारी समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद थे।