दिशोम गुरु को प्रथम पुण्य तिथि पर बेरमोवासियों ने किया नमन
4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर बेरमो क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। विभिन्न गांवों और शहरों में गुरुजी को याद किया गया। कोलेश्वर सोरेन ने कहा कि सरकार से शिबू सोरेन चौक का नामकरण और उनकी आदमकद प्रतिमा की मांग की जाएगी।
4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन को प्रथम पुण्यतिथि पर बेरमो में जगह-जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर नमन किया गया। बेरमो, गोमिया, नावाडीह, चंद्रपुरा व पेटरवार प्रखंड के गांवों से लेकर फुसरो शहर में गुरुजी को याद किया गया। तेनुघाट में जवाहर नवोदय विद्यालय मोड़ के पास याद किया गया। अध्यक्षता कोलेश्वर सोरेन ने की। कहा कि आने वाले समय में सरकार से मांग कि जाएगी सरना स्थल शिबू सोरेन चौक का नामकरण कर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। पंकज कुमार नायक, सीताराम मुर्मू, परगना मरांडी, लखन लाल हेंब्रम, दर्शन हेम्ब्रम, महेश्वर टुडू, गोविंद सोरेन, श्रीराम हेम्ब्रम, घनश्याम सिंह, सुखदेव मुर्मू, रामकृष्ण सोरेन, शिव दयाल सोरेन, प्रेमचंद मांझी आदि थे।
पेटरवार प्रखंड के अंगवाली दक्षिणी के कसरायबेड़ा, छेछरा चौक का नाम बदलकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक किय गया। नामांकरण बोर्ड का उद्घाटन उपरांत निकट शेड के निकट नीलेश किस्कू के संचालन में कई प्रतिनिधियों ने शिबू सोरेन की जीवनी पर संक्षिप्त उदगार व्यक्त किए। जिप सदस्य अशोक कुमार मुर्मू ने कहा कि यह एक मुख्य चौक है, यहां पर हर वर्ष में गुरुजी की जयंती व पुण्यतिथि मनाई जाएगी। घूनू हांसदा, लालदेव सोरेन, अशोक प्रग्नेत, महेश सोरेन, लोबिश्वर मरांडी, राजेंद्र मरांडी, राजकुमार हेंब्रम, पिछरी से विधायक प्रतिनिधि शंकर मुर्मू, अनिल मुर्मू, रवि मरांडी, बिरेन टुडू, जीबाधन टुडू, मंगल हांसदा, बाबूचंद, चांपी से फेनीराम सोरेन, सीताराम मुर्मू, श्रीराम हेंब्रम, दिलीप मुर्मू, गोपीन मुर्मू, अजीत मुर्मू, आशिफ अंसारी, मनीष चौधरी, बबलू करमाली, ललन सोनी, जीतलाल सोरेन, फूलचंद मरांडी आदि थे। चलकरी में श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता अशोक मंडल ने व संचालन राज केवट ने किया। झामुमो व विस्थापित नेता काशीनाथ केवट, भाकपा माले नेता भुवनेश्वर केवट, निमायचंद्र मंडल, कुतुबुद्दीन अंसारी, पंसस इन्द्रजीत मंडल, चुनीलाल केवट, रूपलाल केवट, नितेश कुमार मंडल, बैजनाथ सिंह, गुजर सिंह, खुबलाल नायक रामदेव केवट आदि थे।फुसरो के ढोरी पांच नंबर धौड़ा स्थित राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन प्रधान कार्यालय प्रांगण में इंटक, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस व सेवा दल सहित पार्टी के सभी अनुषांगिक संगठनों के साथियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। यूनियन के सीसीएल रिजनल अध्यक्ष श्यामल कुमार सरकार, ढोरी क्षेत्रीय अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद सिंह व बेरमो प्रखंड अध्यक्ष छेदी नोनिया सहित मजदूर नेता शिवनंदन चौहान, मुरारी सिंह, गणेश मल्लाह, मो कलीमुद्दीन व सुबोध सिंह पवार ने संबोधित किया। राजेश्वर सिंह, रवि शंकर ठाकुर, उत्तम सिंह, परवेज अख्तर, सलीम जावेद, अभिषेक सिंह, जयराम सिह, दिगम्बर महतो, रोशन सिंह, प्रमोद सिंह, आनंद विश्वकर्मा, उदय सिंह, रामदेव राम, शकील अख्तर, शिवानी सिंह, प्रताप सिंह, महफूज आलम, जितेंद्र चाम्पिया, साधु बाउरी, शंकर दास, वार्ड पार्षद नीतू मिश्रा आदि थे। करगली में झामुमो फुसरो नगर अध्यक्ष दीपक महतो, नगर उपाध्यक्ष टीकू महतो, सरजू रजक, रोहित महतो, मदन महतो, अनिल रजवार, जितेंद्र सिंह, दीपक गुप्ता, मुन्ना उरांव, रिंकू खान, सोनू खान, महिंदर महतो, कलाम अंसारी, प्रकाश नायक, राजेश्वर रजक, मनोज रजक, राजेश सोपान, रिजू खान आदि थे।
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