कारगिल योद्धा को दी सम्मान के साथ अंतिम विदाई

रेवतीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। ढढनी भानमल राय गांव निवासी कारगिल युद्ध के जांबाज योद्धा और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन 70 वर्षीय विश्राम सिंह यादव का शुक्रवार को अंतिम संस्कार कालूपुर गंगा तट पर पूरे सम्मान के साथ किया गया। पूर्व सैनिकों, ग्रामीणों और परिजनों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। इस दौरान पूरा घाट 'भारत माता की जय' और 'विश्राम यादव अमर रहें' जैसे नारों से गूंज उठा। परिजनों के अनुसार एक दिन पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए वाराणसी ले जाया गया था। देर रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पत्नी रामरती देवी सहित पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।

कालूपुर गंगा तट पर उनके सबसे छोटे पुत्र और भारतीय सेना में सेवारत रविंद्र यादव ने मुखाग्नि दी। कैप्टन विश्राम सिंह यादव के निधन की सूचना पर पूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि कैप्टन विश्राम सिंह यादव तीन भाइयों में मझले थे। उन्होंने वर्ष 1975 में भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद 48 वायु रक्षा रेजीमेंट में लगभग 30 वर्षों तक सेवा दी। वर्ष 2005 में वह कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने रडार प्रणाली के माध्यम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर प्रहार कर भारतीय सेना की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कई सैन्य अभियानों में भी अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया। उनके तीन पुत्र हैं। बड़े पुत्र महेंद्र यादव गांव पर रहते हैं,जबकि संजय यादव और रविंद्र यादव भारतीय सेना में सेवारत हैं। इस अवसर पर किसान नेता झिल्लू यादव,शिवबचन यादव,सूबेदार मेजर गोकुल सिंह यादव, जोखन यादव,अर्जुन यादव,साहब गुप्ता,ओम नारायण, प्रधान प्रतिनिधि राजू राय,चंद्रमा मिश्रा,मोहन यादव, गुड्डू सिंह,ओपी यादव उपस्थित रहे।