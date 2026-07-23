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शिक्षक संघ ने पूर्व महामंत्री वेदपाल सिंह को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शोकसभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व महामंत्री वेदपाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। शिक्षकों ने उनके योगदान को याद करते हुए शिक्षा के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। वेदपाल सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

शिक्षक संघ ने पूर्व महामंत्री वेदपाल सिंह को दी श्रद्धांजलि

जौनपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर की ओर से गुरुवार को नगर पालिका इंटर कॉलेज में जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह की अध्यक्षता में शोकसभा आयोजित की गई। इसमें अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री वेदपाल सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि आजमगढ़ निवासी वेदपाल सिंह ने प्री-स्कूल शिक्षा के विकास और शिक्षक हितों के लिए आजीवन संघर्ष किया। आंगनबाड़ी स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की अवधारणा को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2013 में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रामलीला मैदान में हुए अखिल भारतीय प्रदर्शन का भी उन्होंने नेतृत्व किया था।

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उनके निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए शिक्षकों ने उनके आदर्शों पर चलकर शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। शोकसभा में उपाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह, मंडल अध्यक्ष सुधाकर सिंह, क्रांति मंत्री अजय प्रकाश सिंह, मंत्री दिनेश चक्रवर्ती, राम प्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, प्रवीण पांडेय, विजय सिंह यादव, राम प्रताप विश्वकर्मा, आलोक कुमार श्रीवास्तव, दयाशंकर सिंह, अवधेश सिंह, अखिलेश सिंह, अखिलेश चंद्र सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

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